В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов

На территории города Улан-Удэ действует особый противопожарный режим. В связи с этим в лесах временно ограничены пребывание людей и въезд транспортных средств.

В лесах и на прилегающих территориях запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня, сжигание порубочных остатков, мусора, сухой травы и бытовых отходов, а также сельхозпалы и приготовление пищи на открытом огне и углях.

- Исключения составляют работы по охране лесов от пожаров и аварийно-спасательные работы. Ограничения не распространяются на сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение островов Комсомольский и Богородский, футбольного поля на Верхней Берёзовке, мест проведения общегородских массовых мероприятий, баз отдыха, стадионов, детских лагерей, здравниц, тропы для скандинавской ходьбы «Юбилейная» и «Здоровья», - уточнили в мэрии города.

Патрулирование городских лесов продолжается, в том числе в выходные и праздничные дни. Если вы увидели лесной пожар, звоните по телефону 20-44-44 или «112».

Фото: Елена Кокорина