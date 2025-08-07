В Улан-Удэ электромонтеры сместят автобусы с маршрутов

Маршрут №2а будет следовать по ул. Толстихина до СНТ «Урожай». Из схемы его движения временно исключаются остановки «Бурводстрой» и «СНТ Профсоюзник».











8 августа в Улан-Удэ на период с 8 утра до 8 вечера изменятся схемы движения маршрутов № 2, 2а, 82. Как сообщили в Комитете по транспорту, это связано с ремонтными работами на линиях электропередач, обслуживающих СНТ «Профсоюзник» и «Урожай».У маршрутов №2 и №82 будет исключена остановка «СНТ Профсоюзник». Конечная остановка будет перенесена на площадку вблизи дома № 20 по улице Кабанская.«Просим заранее планировать поездку и терпимо отнестись к временным неудобствам», - обратились к горожанам в мэрии.