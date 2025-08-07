В Бурятии завершили операцию по спасению туристов из Беларуси

Сегодня днем, 7 августа, спасательная операция на реке Китой в Тункинском районе была успешно завершена. Попавшие в сложную ситуацию белорусские туристы были благополучно эвакуированы, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По информации, полученной от спасателей Байкальской поисково-спасательной службы, в 14:06 вертолет вылетел из Иркутска, а в 14:30, забрав спасателей БПСО, поднялся в воздух из поселка Никола. Туристы, включая выжившего мужчину и тело погибшей женщины, были эвакуированы и доставлены в Иркутск в 17:00 по местному времени.

- Благодаря профессионализму и оперативности спасателей Байкальской поисково-спасательной службы, ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области», Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и экипажа вертолета Ми-8 МЧС России удалось в кратчайшие сроки завершить сложную операцию и оказать помощь пострадавшим, - уточнили в ГО и ЧС.

Напомним, туристическая группа из пяти человек двигалась по направлению к Шумакским источникам. 6 августа в районе слияния рек Китой и Билюты (в 30 км от Аршана) двое из них – мужчина и женщина - упали в воду. Женщина утонула, а мужчина, несмотря на сильное течение, смог выбраться на берег и вернуться к товарищам.

Фото: Елена Кокорина