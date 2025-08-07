Госпиталь для ветеранов войн в Улан-Удэ оказался затопленным

В Улан-Удэ сегодня затопило Госпиталь для ветеранов войн. Чтобы разобраться с ситуацией, на место с проверкой выехала городская прокуратура.

- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям подрядчика, осуществлявшего работы по благоустройству вблизи учреждения, а также вопросам гидроизоляции учреждения и действиям коммунальных служб. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировал прокурор Советского района Андрей Багаев.

Фото: Елена Кокорина