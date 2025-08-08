Общество 08.08.2025 в 09:28
В Бурятии возобновили работу лагеря «Родник» на Щучке
Там готовы принимать детей
Текст: Карина Перова
В Селенгинском районе Бурятии возобновили работу санаторно-оздоровительного лагеря «Родник» на Щучьем озере. Там готовы принимать детей с сегодняшнего дня, отметили в правительстве республики.
Напомним, ранее в лагере произошла вспышка норовирусной инфекции. Всего ей заразились 24 человека: дети и сотрудники лагеря. По данному факту завели уголовное дело (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
На сегодняшний день все нарушения устранены, получено положительное заключение Роспотребнадзора.
Напомним, ранее в лагере произошла вспышка норовирусной инфекции. Всего ей заразились 24 человека: дети и сотрудники лагеря. По данному факту завели уголовное дело (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
На сегодняшний день все нарушения устранены, получено положительное заключение Роспотребнадзора.
Тегилагерь Родник Щучка