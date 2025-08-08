Общество 08.08.2025 в 10:12
Медведь в Бурятии вышел к частному дому, не смутившись присутствия людей
Кадрами видео поделились в «Заповедном Подлеморье»
Текст: Елена Кокорина
Медведя в Баргузинском районе Бурятии местные смогли заснять прямо из окна своего дома. Косолапый разгуливал по травке, не смущаясь рядом стоящего человеческого строения и ярких фонарей.
- «А из нашего окна морда мишкина видна». Обычная картина для тех, чьи трудовые будни протекают на полевой базе «Давша» Баргузинского заповедника. Здесь – территория животных, поэтому бурый медведь чувствует себя вальяжно, - написали в группе «Заповедного Подлеморья».
Фото: Анастасия Мядзелец, старший научный сотрудник «Заповедного Подлеморья»
Тегимедведь