Медведь в Бурятии вышел к частному дому, не смутившись присутствия людей

Медведя в Баргузинском районе Бурятии местные смогли заснять прямо из окна своего дома. Косолапый разгуливал по травке, не смущаясь рядом стоящего человеческого строения и ярких фонарей.

- «А из нашего окна морда мишкина видна». Обычная картина для тех, чьи трудовые будни протекают на полевой базе «Давша» Баргузинского заповедника. Здесь – территория животных, поэтому бурый медведь чувствует себя вальяжно, - написали в группе «Заповедного Подлеморья».

Фото: Анастасия Мядзелец, старший научный сотрудник «Заповедного Подлеморья»