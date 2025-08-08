Общество 08.08.2025 в 11:07

В Бурятии судоводитель нелегально катал людей по Байкалу на «Сахали»

У него не было соответствующей лицензии
Текст: Карина Перова
В Бурятии судоводитель нелегально катал людей по Байкалу на «Сахали»
Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
В Баргузинском районе Бурятии судоводителя привлекли к административной ответственности за нелегальную перевозку пассажиров по озеру Байкал. Проверку проводила Бурятская транспортная прокурора.

Выяснилось, что в июне мужчина, не имея соответствующей лицензии, перевозил за плату людей на маломерном судне «Сахали» в районе бухты Змеиная Чивыркуйского залива.

«По постановлению транспортного прокурора судоводитель привлечен к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии, ему назначено наказание в виде предупреждения», - отметили в ведомстве.

После этого судоводитель получил лицензию на перевозку пассажиров.
нелегальная перевозка Байкал

