В Бурятии судоводитель нелегально катал людей по Байкалу на «Сахали»

В Баргузинском районе Бурятии судоводителя привлекли к административной ответственности за нелегальную перевозку пассажиров по озеру Байкал. Проверку проводила Бурятская транспортная прокурора.Выяснилось, что в июне мужчина, не имея соответствующей лицензии, перевозил за плату людей на маломерном судне «Сахали» в районе бухты Змеиная Чивыркуйского залива.«По постановлению транспортного прокурора судоводитель привлечен к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии, ему назначено наказание в виде предупреждения», - отметили в ведомстве.После этого судоводитель получил лицензию на перевозку пассажиров.