Вылет шести рейсов задержали в аэропорту Улан-Удэ

Неудачным сегодня оказался день для вылетающих из Улан-Удэ пассажиров. Как сообщили в Бурятской транспортной прокуратуре, с утра в аэропорту «Байкал» задержали сразу 6 рейсов.«Задержаны вылеты 6 рейсов авиакомпаний «Аэрофлот», «Ангара», «Сибирь», «Рэд Вингс», следующих до Москвы, Кемерово, Барнаула, Иркутска, Новосибирска и Таксимо. Причина этого - позднее прибытие воздушных судов в аэропорт Улан-Удэ», - сообщили в надзорном ведомстве.В транспортной прокуратуре заверили, что проконтролируют соблюдение прав пассажиров в связи с задержками рейсов.«В случае нарушения прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры по номеру телефона: 8-914-011-68-91», - сообщают надзорщики.