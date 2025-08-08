Общество 08.08.2025 в 11:28
Вылет шести рейсов задержали в аэропорту Улан-Удэ
Ситуацией уже заинтересовалась прокуратура
Текст: Андрей Константинов
Неудачным сегодня оказался день для вылетающих из Улан-Удэ пассажиров. Как сообщили в Бурятской транспортной прокуратуре, с утра в аэропорту «Байкал» задержали сразу 6 рейсов.
«Задержаны вылеты 6 рейсов авиакомпаний «Аэрофлот», «Ангара», «Сибирь», «Рэд Вингс», следующих до Москвы, Кемерово, Барнаула, Иркутска, Новосибирска и Таксимо. Причина этого - позднее прибытие воздушных судов в аэропорт Улан-Удэ», - сообщили в надзорном ведомстве.
В транспортной прокуратуре заверили, что проконтролируют соблюдение прав пассажиров в связи с задержками рейсов.
«В случае нарушения прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры по номеру телефона: 8-914-011-68-91», - сообщают надзорщики.
Тегиавиация