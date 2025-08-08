В Улан-Удэ сотрудники ДПС доставили в ДРКБ ребенка с отеком Квинке

Жительница Бурятии поблагодарила сотрудников двух постов ДПС за помощь. Накануне автоинспекторы оперативно доставили в ДРКБ ее ребенка, у которого резко развился ангионевротический отек (отек Квинке). Добрый пост опубликовали в группе «Аноним 03».Женщина рассказала, что беда случилась в разгар вечерних пробок – «скорая» могла бы просто не успеть. К счастью, недалеко от дома горожанки стоял пост ДПС. И улан-удэнка обратилась к ним за помощью. Сотрудники ГИБДД вызвали свободную машину, находящуюся неподалёку.«Благодаря чётким, быстрым действиям сотрудников ДПС мой ребёнок был своевременно доставлен в ДРКБ, где наши доблестные врачи быстро купировали приступ. Низкий поклон двум экипажам ДПС, ну и, конечно же, нашим докторам, за их нелёгкий труд. К сожалению, ни имён, ни номеров машин не запомнила, была в состоянии паники», - написала мама ребёнка.