В Бурятии обнаружили нелегальный зоопарк

Нелегальный контактный зоопарк обнаружили в Бурятии сотрудники Россельхознадзора. Он расположился в поселке Нижнеангарск Северо-Байкальского района.О зоопарке в ведомстве узнали из поступившего к ним обращения. Специалисты Россельхознадзора выехали на место, чтобы проверить информацию.«Госинспектором установлено, что по указанному в обращении адресу в частном секторе содержатся животные в формате ферма-парк, которая открыта для посетителей. Ферма-парк представляет собой небольшой зоопарк на территории личного подсобного хозяйства. Животные (еноты, страусы, павлины, утки, козы, кролики, ворон, куры и др.) содержатся в клетках, вольерах и загонах. За определенную плату предусмотрен просмотр животных посетителями, которые могут покормить их через клетку», - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.Как отмечают в ведомстве, для работы зоопарка нужна лицензия. Получить ее могут получить только индивидуальные предприниматели, либо юридические лица при выполнении определенных требований.Однако, как оказалось, необходимой лицензии у владельца животных не оказалось. Более того, он даже не был зарегистрирован в качестве предпринимателя. Ферму-парк открыл обычный житель Нижнеангарска.Впрочем, наказывать строго владельца животных сотрудники Россельхознадзора не стали. Ему объявили лишь предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований закона.