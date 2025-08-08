4-летний малыш после ДТП в Бурятии находится в хирургическом отделении ЦРБ

Пострадавший вчера в ДТП 4-летний ребёнок находится в состоянии средней степени тяжести и госпитализирован в хирургическое отделение Закаменской ЦРБ.

- Мальчик поступил в приёмное отделение центральной районной больницы вчера вечером. Осмотрен дежурной бригадой, а также неврологом, офтальмологом, педиатром и другими узкими специалистами. Диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ссадины кожных покровов. Рентген черепа, грудной клетки, таза, позвоночника переломов не зафиксировал, - сообщили в пресс-службе Закаменской больницы.

Ребёнок находится под наблюдением. Ему проводится обезболивающая и симптоматическая терапия. На следующей неделе малыш будет направлен на мультиспиральную компьютерную томографию. Сейчас состояние ребёнка не требует перевода в республиканские больницы.

Напомним, что наезд на мальчика произошёл вчера вечером в улусе Шара-Азарга. 23-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» сбил его вне зоны пешеходного перехода.

Фото: loon.site