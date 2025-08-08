Общество 08.08.2025 в 13:02
Аэропорт Улан-Удэ побил рекорд
В июле он обслужил почти 100 тысяч пассажиров
Текст: Андрей Константинов
В июле 2025 года аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ обслужил рекордное количество пассажиров — 98 396 человек. Это на 7,4% больше по сравнению с июлем прошлого года.
«Таких высоких результатов за один месяц у нас еще не было — это новый исторический максимум, - отметили в аэропорту.
Ранее «Байкал» поставил новый рекорд по суточному пассажиропотоку. 28 июня аэропорт обслужил 3938 пассажиров.
Напомним, последние годы воздушная гавань столицы Бурятии стабильно наращивает пассажиропоток. В 2024 году он обслужил 749 175 человек – на 4,7% больше, чем в 2023 году (715 тысяч).
Тегиаэропорт