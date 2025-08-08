В Бурятии пенсионеры-северяне получили более 16,8 млн рублей

В Бурятии 1 351 пенсионеру из районов Крайнего Севера или приравненных к ним возместили расходы на проезд к месту отдыха и обратно. Всего в этом году им выплатили более 16,8 млн рублей, сообщили в региональном отделении Соцфонда.Неработающие пенсионеры (которые получают страховую пенсию по старости или инвалидности) из Северо-Байкальского, Муйского, Баунтовского, Баргузинского, Курумканского и Окинского районов могут претендовать на такое возмещение раз в два года.Для этого нужно обратиться в СФР по Бурятии заранее для оформления бесплатного билета или же купить билеты самостоятельно и затем подать заявление на компенсацию после поездки. Деньги вернут при проезде железнодорожным, водным и авиатранспортом, на междугородных автобусах и даже личном автомобиле.«Размер компенсации зависит от вида транспорта и его комфортности: сумма возмещения не превышает стоимости проезда в плацкартном вагоне пассажирского поезда, полета экономклассом на рейсах российских авиакомпаний, проезда автобусом по маршрутам междугородных регулярных перевозок и т.д. Если пенсионер выехал на отдых за рубеж, то ему компенсируются расходы на проезд до пунктов перехода границы и обратно. При международных авиарейсах возмещается только стоимость полета над территорией России», - отметили специалисты.