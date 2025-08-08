В Бурятии поставили камеры для фиксации непристегнутых ремней безопасности

В ГИБДД Бурятии предупредили о подключении девяти комплексов фото-видеофиксации, которые будут «ловить» любителей кататься за рулем без ремня безопасности. Сейчас на дорогах республики данный вид нарушений фиксирует 12 комплексов. Они выявили уже свыше 14 тысяч несоблюдений ПДД при использовании ремня безопасности.

Стационарные комплексы расположены в нескольких районах республики:

- автодорога «Береговая - Кабанск – Посольское» 6 км + 358 метр (с. Кабанск, Кабанский район),

- автодорога «Романовка – Багдарин» 171 км + 737 метр (с. Багдарин, Баунтовский Эвенкийский район),

- подъезд от ФАД А-340 Улан-Удэ - Кяхта - граница с Монголией к г. Кяхта 4 км + 062 метр (г. Кяхта, Кяхтинский район),

- автодорога «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян», 233 км + 000 м (с. Максимиха, Баргузинский район),

- автодорога «Улан-Удэ – Романовка – Чита», 352 км + 158 м (с. Исинга, Еравнинский район),

- автодорога «Улан-Удэ – Романовка – Чита», 265 км + 451 м (с. Комсомольск, Еравнинский район),

- автодорога «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян», 67 км + 600 м (Прибайкальский район, с. Зырянск),

- автодорога «Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино-Ключи», 10км+120м (Тарбагатайский район),

- автодорога «Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян», 317км + 316м (Баргузинский район, вблизи с. Баргузин).

В ГИБДД водителей и пассажиров призывают пользоваться ремнями безопасности. Пренебрежение этим правилом привело к гибели 33 человек попавших в ДТП и травмированию 120 участников дорожного движения.

Фото: loon.site