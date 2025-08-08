В Улан-Удэ отремонтируют улицу возле Александровского сада

В Улан-Удэ начинается ремонт дороги по улице Ленина - от улицы Кирова до Куйбышева. Строители уже приступили к работе. Они установили временные знаки и начали убирать старые ограждения, сообщил мэр города Игорь Шутенков.«В этом году мы комплексно работаем по благоустройству в центре города. Приводим в порядок Александровский сад, расширяем парковку, а еще и отремонтируем участок дороги длиною 180 метров. Полностью обновим там дорожное покрытие и тротуары, высадим новые деревья и сделаем дорожки удобными для мам с колясками, пожилых людей и маломобильных граждан», - рассказал градоначальник.По словам мэра, все основные работы будут идти по ночам, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов и пешеходов.