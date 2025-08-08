В Бурятской ГСХА за 229 млн рублей отремонтируют общежитие

В Бурятской сельхозакадемии капитально отремонтируют общежитие № 3 по улице Чертенкова, 34. Вуз получит на обновление здания 1961-го года постройки 229 млн рублей из федерального бюджета.Ректор Бэликто Цыбиков заверил, что общежитие площадью 5,5 тысяч «квадратов» модернизируют по стандартам минобрнауки России. В ходе ремонта там благоустроят территорию, обновят фасад с сохранением исторического облика, заменят инженерные коммуникации.«После реконструкции в общежитии появятся 328 мест в комнатах на два человека, кухни, душевые и санузлы в каждом крыле, коворкинг-зона, зал для культурно-массовых мероприятий, а также спортзал, постирочные и камеры хранения в подвале. В настоящее время уже разрабатывается проектно-сметная документация. Работы начнутся в 2026 году и завершатся в 2027-м», - рассказали в пресс-службе БГСХА.Сейчас в академии обучаются более пяти тысяч студентов, в том числе 96 иностранных. В академии действует программа поддержки студенческих семей, включая помощь с жильем и устройством детей в сады.