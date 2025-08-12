В Улан-Удэ «японцы» пострадали из-за «съехавшей» крыши

Неприятность случилась на авторынке возле «Пионера». Порыв ветра снес крышу павильона, которая приземлилась сразу на три японских автомобиля, принадлежавших одному человеку. И тут встал вопрос: можно ли считать случившееся обстоятельствами непреодолимой силы или кому-то придется за это заплатить?Борис (имя изменено) – счастливый обладатель трех «японцев»: «Тойота РАВ-4», «Тойота Приус Гибрид» и «Хонда СРВ», общая стоимость которых примерно 6 млн рублей. По крайней мере был счастливым обладателем, пока не случился ураган.В прошлом году Борис решил заработать и разместил своих три автомобиля на авторынке возле ТРЦ «Пионер». Для этого он заключил договор аренды с ООО «Байкальский», которое владеет площадью рынка.Автомобили были целые, без повреждений, вплоть до ночи с 30 апреля на 1 мая. Как сообщают метеорологи, в ту ночь на территорию Бурятии сместился активный холодный атмосферный фронт. В Улан-Удэ ветер достиг критерия опасного явления «очень сильный ветер», максимальные порывы ветра были 25 м/с.Один из таких порывов сорвал крышу со стоящего неподалеку павильона, который тоже принадлежал ООО «Байкальский». Сорванная крыша прилетела на автомобили, в том числе на три авто Бориса.Надо полагать, возмущению Бориса не было предела. Он написал претензию в ООО «Байкальский» с требованием выплатить ущерб. На что в фирме ответили, что ответственность арендодателя застрахована в СПАО «Ингосстрах», которое приняло на себя обязательство по возмещению ущерба.И, действительно, между авторынком и страховой компанией был договор, по которому компенсации подлежали риски: повреждения, утрата, уничтожение в результате непредвиденного и внезапного воздействия имущества третьих лиц, хранящегося у ООО «Байкальский», от пожара, удара молнии, взрыва газа, стихийных бедствий (кроме повреждения автомобилей градом), повреждения водой, взрыва, кражи, грабежа и т. д.В «Ингосстрах» свою ответственность признали, согласились с тем, что имел место страховой случай. Но денег, которые выдала страховая, не хватило на то, чтобы полностью погасить причиненный крышей ущерб.Борис, видимо, устав бегать с бумажками по разным кабинетам, решил уступить свое право требования более подкованному в юридических вопросах Олегу (имя изменено). Который и обратился в суд с иском к ООО «Байкальский», чтобы компенсировать оставшийся ущерб – 676 167 рублей.Эту сумму Олег взял не с потолка. В суд он принес экспертные заключения ООО «Динамо-Эксперт» об определении стоимости восстановительного ремонта автомобилей, выполненного по заявлению «Ингосстрах». Из этих заключений следует, что стоимость ремонта трех автомобилей без учета износа составляет 110 тыс. рублей, 296 тыс. рублей и 328 тыс. рублей. Сюда же добавилась величина размера утраты товарной стоимости – 155 тыс. рублей. Итого получилось почти 890 тыс. ущерба. Страховая выплатила из них чуть более 212 тысяч. Путем простейших вычислений (общая сумма минус выплаченный страховой ущерб) и получился иск на 676 тыс. рублей.Юрист от ООО «Байкальский» с суммой ущерба спорить не стал. Зато яро отрицал вину предприятия, ссылаясь на то, что это не фирма повредила автомобили, а ветер. «Вред причинен в результате неблагоприятных погодных условий, вина ответчика в причинении вреда отсутствует», - описывает суд позицию ответчика.Суд первой инстанции пришел к выводу, что непреодолимая сила тут ни при чем. Ведь она «возможна только при одновременном наличии таких существенных характеристик, как чрезвычайность и непредотвратимость».«Под чрезвычайностью понимается исключительность, выход за пределы нормального, обыденного, необычайность для тех или иных жизненных условий, то, что не относится к жизненному риску и не может быть учтено ни при каких обстоятельствах. Не любой жизненный факт может быть квалифицирован как непреодолимая сила, так как обязательным признаком является ее чрезвычайный характер».При этом, по данным МЧС, в Бурятии в тот день никаких чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. А значит обычный порыв ветра нельзя юридически признать непреодолимой силой.В итоге суд встал на сторону Олега, который выбивал деньги за чужие поврежденные авто, и удовлетворил иск полностью.Впрочем, на этом история не закончилась. Ведь ООО «Байкальский» обжаловал это решение в апелляционной инстанции.«Отсутствие информации о введении чрезвычайной ситуации на сайте ГУ МЧС России по Республике Бурятия не может служить доказательством отсутствия чрезвычайных обстоятельств. Согласно заключению № 15-01/21 от 15.01.2024 г., ИП Барских И. М. проведено обследование технического состояния торговых павильонов, согласно которому техническое состояние перекрытий, совмещенных с кровлей, признано работоспособным, исправным, пригодным к эксплуатации, соответствует строительным нормам. Ответчик полагает, что обрушение крыши на автомобили произошло в результате опасных природных явлений - сильный ветер, шторм, шквал и ураган, которые являются природными чрезвычайными обстоятельствами».Но и Верховный суд не нашел поводов отказывать Олегу в его требовании. Решение устояло, и теперь предприниматели в Бурятии будут знать: за порыв ветра придется ответить рублем, если только не случится ЧС.