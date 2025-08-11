Жителей Улан-Удэ бесят раскопки в центре города

На автобусной остановке «Центральный рынок» в сторону ул. Бабушкина останавливается более 20 автобусов и маршруток, следующих по разным направлениям. Несмотря на оживленный пассажиропоток общественного транспорта, одна из самых популярных остановок не оснащена даже скамейкой. Конечно, можно сослаться на идущий рядом ремонт теплосетей и утверждать, что неудобства носят временный характер. Но всем известная фраза «где временно, там постоянно» метко характеризует сложившуюся ситуацию.- Уже второй год возле Центрального рынка идет ремонт. К автобусной остановке не подойти. Неужели городским властям трудно для ожидающих свой автобус пассажиров установить элементарные скамейки? Это ведь остановка Центрального рынка, и в основном пассажиры стоят с покупками. А там даже сумку некуда поставить. Все заплевано и загажено. Некоторые маршруты людям приходится ждать по полчаса. И не все пассажиры молодые, в основном стоят люди в возрасте. Конечно, при дожде там сухо, но все равно находиться не совсем приятно. Хочется, чтобы обратили внимание на эту проблему, - пожаловалась горожанка на необустроенность общественной остановки в центре города.Действительно, точка ожидания автобусов выглядит мрачно и жутко. Из-за перекрытого тротуара люди вынуждены проходить к ней в обход. Если днем можно пройти через крытый рынок, то вечером приходится идти прямо по проезжей части или делать большой крюк, чтобы пройти в сторону ул. Балтахинова.- Такое ощущение, что эта остановка – место скопления маргинальных личностей. И ожидать автобус в вечернее время здесь кажется небезопасным. Рядом сомнительные забегаловки для любителей крепких напитков. Я стараюсь тут вообще не бывать, - поделилась еще одна жительница города.Ранее в одном из телеграм-каналов писали, что территория Центрального рынка – это «зона отчуждения» в сердце города. Пользователи считают, что у торгового комплекса убогий внешний вид, мрачный надземный переход, неуютная и шумная развязка, вечный ремонт коммуникаций.«Добавим сюда обилие сомнительных заведений и асоциальных элементов — и получим типичную «зону отчуждения», которую люди стараются обходить стороной. Проблема не только в социальном климате, но и в неорганизованном пространстве: лестница надземного перехода и развязка дробят пространство, отсутствуют какие-либо зеленые насаждения и места отдыха, и, конечно же, визуальный хаос с некрасивыми павильонами», - говорилось в посте.Автор предложил демонтировать морально устаревшие павильоны, освободить пространство для сквера-буфера между рынком и остальной территорией с плотным озеленением. Переосмыслить пешеходные связи, сделав их безопаснее и комфортнее. Такое пространство могло бы стать не только «убежищем» от рыночной суеты, но и точкой притяжения, связывающей разные части центра.В администрации города «Номер один» сообщили, что причина «раскопок» возле Центрального рынка — ремонт сетей. По всей центральной части города, в том числе по улице Свердлова, проводится масштабная реконструкция. Износ труб составляет более 90%. Рабочие меняют одновременно сети водопровода, канализации и тепловые.- На улице Свердлова смонтировали большую часть лотков для тепловой сети. По информации подрядной организации, сейчас проводится обратная засыпка части траншей вдоль улицы Свердлова, также на некоторых участках траншей для обратной засыпки рабочие проводят перекрытие лотков и гидроизоляцию, - пояснили в пресс-службе города.Полное завершение ремонта по улице Свердлова планируется в ноябре. Также подрядчик за свой счет восстановит и благоустроит участки, которые пострадали во время ремонта.Таким образом, остановка «Центральный рынок» в сторону ул. Бабушкина будет восстановлена не раньше ноября. После устройства тепловой камеры, которое завершится к концу августа, займутся устройством колодца водоотведения, его должны сделать до ноября. Изначально срок ремонта рассчитан до двух лет.- Просим горожан отнестись с пониманием к временным неудобствам, - резюмировала пресс-служба администрации города.Также власти города отметили, что на выходных рабочие уже приступили к засыпке перекопанной траншеи и ремонтно-восстановительные работы ведутся полным ходом. Есть надежда, что до холодов «временные неудобства» будут закопаны.