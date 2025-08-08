Общество 08.08.2025 в 15:58

В Бурятии туристы сделали невыносимой жизнь сельчан

Местные жители просят освободить переправу от приезжих
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии туристы сделали невыносимой жизнь сельчан
Фото: архив «Номер один»
Жители Прибайкальского района Бурятии жалуются на огромный наплыв автотуристов. По словам сельчан, из-за потока «понаехавших» они не могут воспользоваться Татауровской паромной переправой и вынуждены ездить на левый берег Селенги через Кабанский район. 

Однако, как выяснилось, власти сельчанам ничем помочь не могут. Как сообщили в Бурятрегионавтодоре, увеличить количество рейсов парома невозможно, поскольку переправа по соображениям безопасности работает только в светлое время суток.

Местным жителям лишь порекомендовали использовать альтернативы. Их аж две.

«В качестве альтернативы на сегодняшний момент существует объездная дорога Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино-Тресково либо через Улан-Удэ», - сообщил представитель Бурятрегионавтодора в телеграм-канале «Прибайкалье-инфо.24/7».

Напомним, территория Прибайкальского района состоит из 10 сельских поселений и разделена Селенгой на 2 части – левый и правый берег. На правом берегу расположен райцентр Турунтаево, там сосредоточены основные социальные учреждения – больница, банки, досуговые центры и так далее. На левом берегу расположены 4 поселения, в них живут 12 тысяч человек.

Транспортное сообщение между берегами летом происходит через паромную переправу, а зимой – через ледовую. Из-за загруженности переправы жители поселений нередко вынуждены делать огромный крюк через Улан-Удэ или Кабанский район. Протяженность дорог составляет около 110 километров и превышает расстояние через реку практически в 5 раз. 

В связи с этим в республике уже не раз звучал вопрос о строительстве в районе Татаурово моста через Селенгу. Так, в апреле 2024 года на сессии Хурала Бурятии его поднимал депутат Сергей Мезенин. Народный избранник рассказал коллегам, что жителям левобережной части зачастую приходится добираться до райцентра через Улан-Удэ на такси. Причем, за поездку им приходится платить в районе 5 тысяч рублей.

Что касается парома, то, по словам депутата, в туристический сезон там идут «кулачные бои» за право пересечь реку. Поэтому многие туристы предпочитают, опять же, ехать на Байкал через Улан-Удэ.

По мнению парламентария, строительство моста позволило бы разгрузить дороги в столице Бурятии, а также способствовало развитию туризма.
Теги
туристы паром

Все новости

Тарифы «ТГК-14» на тепло в Бурятии признали завышенными
08.08.2025 в 18:21
В Бурятию с гастролями приедет Марийский театр оперы и балета
08.08.2025 в 17:48
Врачи из Улан-Удэ вылечили женщину с нестандартной почкой
08.08.2025 в 17:26
В Улан-Баторе построят крупный мусороперерабатывающий завод
08.08.2025 в 17:21
В Бурятии открыто движение поездов по новому пути на участке БАМа Северомуйск – Аркум
08.08.2025 в 16:48
В Московском зоопарке выбирают имена для журавлят-красавок из Улан-Удэ
08.08.2025 в 16:31
Перепалка соседей в общедомовом чате Улан-Удэ обрела международную огласку
08.08.2025 в 16:30
Землетрясение произошло в центре Байкала
08.08.2025 в 16:22
В Бурятии туристы сделали невыносимой жизнь сельчан
08.08.2025 в 15:58
В Бурятии на подъездных путях станции Медведчиково сошли три вагона с углем
08.08.2025 в 15:53
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 августа

Читайте также
Тарифы «ТГК-14» на тепло в Бурятии признали завышенными

Такое решение вынес Верховный суд республики

08.08.2025 в 18:21
Врачи из Улан-Удэ вылечили женщину с нестандартной почкой
Орган располагался выше положенного
08.08.2025 в 17:26
В Улан-Баторе построят крупный мусороперерабатывающий завод
Он будет уничтожать бытовые отходы и производить электроэнергию
08.08.2025 в 17:21
В Московском зоопарке выбирают имена для журавлят-красавок из Улан-Удэ
Их яйца в мае нашли рядом со взлетно-посадочной полосой аэропорта «Байкал»
08.08.2025 в 16:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru