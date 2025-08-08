Общество 08.08.2025 в 15:58
В Бурятии туристы сделали невыносимой жизнь сельчан
Местные жители просят освободить переправу от приезжих
Текст: Андрей Константинов
Жители Прибайкальского района Бурятии жалуются на огромный наплыв автотуристов. По словам сельчан, из-за потока «понаехавших» они не могут воспользоваться Татауровской паромной переправой и вынуждены ездить на левый берег Селенги через Кабанский район.
Однако, как выяснилось, власти сельчанам ничем помочь не могут. Как сообщили в Бурятрегионавтодоре, увеличить количество рейсов парома невозможно, поскольку переправа по соображениям безопасности работает только в светлое время суток.
Местным жителям лишь порекомендовали использовать альтернативы. Их аж две.
«В качестве альтернативы на сегодняшний момент существует объездная дорога Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино-Тресково либо через Улан-Удэ», - сообщил представитель Бурятрегионавтодора в телеграм-канале «Прибайкалье-инфо.24/7».
Напомним, территория Прибайкальского района состоит из 10 сельских поселений и разделена Селенгой на 2 части – левый и правый берег. На правом берегу расположен райцентр Турунтаево, там сосредоточены основные социальные учреждения – больница, банки, досуговые центры и так далее. На левом берегу расположены 4 поселения, в них живут 12 тысяч человек.
Транспортное сообщение между берегами летом происходит через паромную переправу, а зимой – через ледовую. Из-за загруженности переправы жители поселений нередко вынуждены делать огромный крюк через Улан-Удэ или Кабанский район. Протяженность дорог составляет около 110 километров и превышает расстояние через реку практически в 5 раз.
В связи с этим в республике уже не раз звучал вопрос о строительстве в районе Татаурово моста через Селенгу. Так, в апреле 2024 года на сессии Хурала Бурятии его поднимал депутат Сергей Мезенин. Народный избранник рассказал коллегам, что жителям левобережной части зачастую приходится добираться до райцентра через Улан-Удэ на такси. Причем, за поездку им приходится платить в районе 5 тысяч рублей.
Что касается парома, то, по словам депутата, в туристический сезон там идут «кулачные бои» за право пересечь реку. Поэтому многие туристы предпочитают, опять же, ехать на Байкал через Улан-Удэ.
По мнению парламентария, строительство моста позволило бы разгрузить дороги в столице Бурятии, а также способствовало развитию туризма.
Однако, как выяснилось, власти сельчанам ничем помочь не могут. Как сообщили в Бурятрегионавтодоре, увеличить количество рейсов парома невозможно, поскольку переправа по соображениям безопасности работает только в светлое время суток.
Местным жителям лишь порекомендовали использовать альтернативы. Их аж две.
«В качестве альтернативы на сегодняшний момент существует объездная дорога Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино-Тресково либо через Улан-Удэ», - сообщил представитель Бурятрегионавтодора в телеграм-канале «Прибайкалье-инфо.24/7».
Напомним, территория Прибайкальского района состоит из 10 сельских поселений и разделена Селенгой на 2 части – левый и правый берег. На правом берегу расположен райцентр Турунтаево, там сосредоточены основные социальные учреждения – больница, банки, досуговые центры и так далее. На левом берегу расположены 4 поселения, в них живут 12 тысяч человек.
Транспортное сообщение между берегами летом происходит через паромную переправу, а зимой – через ледовую. Из-за загруженности переправы жители поселений нередко вынуждены делать огромный крюк через Улан-Удэ или Кабанский район. Протяженность дорог составляет около 110 километров и превышает расстояние через реку практически в 5 раз.
В связи с этим в республике уже не раз звучал вопрос о строительстве в районе Татаурово моста через Селенгу. Так, в апреле 2024 года на сессии Хурала Бурятии его поднимал депутат Сергей Мезенин. Народный избранник рассказал коллегам, что жителям левобережной части зачастую приходится добираться до райцентра через Улан-Удэ на такси. Причем, за поездку им приходится платить в районе 5 тысяч рублей.
Что касается парома, то, по словам депутата, в туристический сезон там идут «кулачные бои» за право пересечь реку. Поэтому многие туристы предпочитают, опять же, ехать на Байкал через Улан-Удэ.
По мнению парламентария, строительство моста позволило бы разгрузить дороги в столице Бурятии, а также способствовало развитию туризма.