Общество 08.08.2025 в 16:30

Перепалка соседей в общедомовом чате Улан-Удэ обрела международную огласку

Горожанка назвала своего соседа «х*хлом» и угодила под суд
Текст: Елена Кокорина
Перепалка соседей в общедомовом чате Улан-Удэ обрела международную огласку

Перепалка двух улан-удэнцев в общедомовом чате случившаяся в августе 2024 года, спустя год внезапно получила международную огласку. Жительница столицы Бурятии, назвавшая своего соседа «х*хлом», попутно обрушив на него ряд оскорблений, получила не только штраф в 10 тысяч рублей, но и упоминание о своей персоне на нескольких федеральных сайтах. Не обошли вниманием заметку и новостные каналы других стран.

В мае прошлого года Железнодорожный суд оштрафовал жительницу Улан-Удэ, усмотрев в ее словах в адрес мужчины унижение его достоинства по признакам национальности, совершенные публично с использованием интернета.

Как говорится в материалах судебного дела, 29 августа 2024 года используя сотовый телефон, женщина публично отправила в общедомовую группу в приложении «Viber» сообщения (адресованные участнику) следующего содержания: «все г…заканчивается на о», «ума не нажил», «вы все х*хлы», «так у тебя в крови из подтяшка все делать», «вы все х*хлы подлые», «так х*хлы всегда лайи, а потом за спиной тебя обс…т» и другие высказывания подобного характера.

Суд сделал вывод, что адресант относит мужчину к представителям украинской национальности и приписывает ему ряд обобщенных негативных характеристик, присущих представителям украинской национальности. Ее высказывания содержат унизительную оценку личности адресата по признаку национальности, а некоторые слова имеют признаки неприличной формы выражения.

Схлопотав 10-тысячный штраф, улан-удэнка попыталась обжаловать решение Железнодорожного суда в Верховном суде республики, однако последний оставил его без изменения, а ее жалобу – без удовлетворения.

Фото: loon.site

 

 

 

