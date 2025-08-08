Общество 08.08.2025 в 16:31

В Московском зоопарке выбирают имена для журавлят-красавок из Улан-Удэ

Их яйца в мае нашли рядом со взлетно-посадочной полосой аэропорта «Байкал»
Текст: Карина Перова
В Московском зоопарке вымахали птенцы журавля-красавки, яйца которых в конце мая рядом со взлетно-посадочной полосой нашли сотрудники улан-удэнского аэропорта «Байкал».

Малыши, самец и самка, появились на свет в начале июня. Об их дальнейшей судьбе рассказывал глава республики Алексей Цыденов. Сейчас они активно взаимодействуют с сотрудниками Центра воспроизводства, с удовольствием едят и прогуливаются по вольеру. Журавлята научатся летать в конце лета. Гости столичного зоопарка уже могут видеть птиц.

На данный момент для краснокнижных пернатых выбирают имена – для этого запустили голосование на платформе «Активный гражданин». Зоологи предлагают назвать их в честь рек, протекающих в живописных краях Бурятии.

Для самца подобрали следующие варианты – Баргузин, Витим, Темник, Чикой и Иркут. Самочка может получить имя Селенга по названию крупнейшей реки, впадающей в озеро Байкал. Альтернативными именами стали Турка, Ока, Чуя и Снежная.

