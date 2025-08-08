В Улан-Баторе построят крупный мусороперерабатывающий завод

В Монголии завершена разработка технико-экономического обоснования проекта строительства завода по сжиганию мусора и начата подготовка к следующему этапу его реализации. Об этом сообщает портал «Монцамэ».Проект завода разрабатывается в рамках объявленных в стране 24 мегапроектов по развитию Улан-Батора. Предприятие будет перерабатывать в среднем 250 кубометров мусора в сутки и способно сжигать до 238 тонн. Дым и газы, образующие в процессе сжигания, будут очищаться с помощью современной высокотехнологичной системы очистки воздуха.Сообщается, что это комплексный проект, направленный не только на переработку и уничтожение мусора, но и на снижение загрязнения почвы и воды в столице, устранение источников неприятных запахов, производство энергии и повторное использование отходов.Общая площадь объекта составит примерно 40 тысяч квадратных метров. Кроме того, планируется построить еще один завод по сжиганию канализационного осадка возле очистных сооружений столицы Монголии.