Общество 08.08.2025 в 17:21
В Улан-Баторе построят крупный мусороперерабатывающий завод
Он будет уничтожать бытовые отходы и производить электроэнергию
Текст: Андрей Константинов
В Монголии завершена разработка технико-экономического обоснования проекта строительства завода по сжиганию мусора и начата подготовка к следующему этапу его реализации. Об этом сообщает портал «Монцамэ».
Проект завода разрабатывается в рамках объявленных в стране 24 мегапроектов по развитию Улан-Батора. Предприятие будет перерабатывать в среднем 250 кубометров мусора в сутки и способно сжигать до 238 тонн. Дым и газы, образующие в процессе сжигания, будут очищаться с помощью современной высокотехнологичной системы очистки воздуха.
Сообщается, что это комплексный проект, направленный не только на переработку и уничтожение мусора, но и на снижение загрязнения почвы и воды в столице, устранение источников неприятных запахов, производство энергии и повторное использование отходов.
Общая площадь объекта составит примерно 40 тысяч квадратных метров. Кроме того, планируется построить еще один завод по сжиганию канализационного осадка возле очистных сооружений столицы Монголии.
