Общество 08.08.2025 в 17:21

В Улан-Баторе построят крупный мусороперерабатывающий завод

Он будет уничтожать бытовые отходы и производить электроэнергию
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Баторе построят крупный мусороперерабатывающий завод
Фото: архив «Номер один»
В Монголии завершена разработка технико-экономического обоснования проекта строительства завода по сжиганию мусора и начата подготовка к следующему этапу его реализации. Об этом сообщает портал «Монцамэ».

Проект завода разрабатывается в рамках объявленных в стране 24 мегапроектов по развитию Улан-Батора. Предприятие будет перерабатывать в среднем 250 кубометров мусора в сутки и способно сжигать до 238 тонн. Дым и газы, образующие в процессе сжигания, будут очищаться с помощью современной высокотехнологичной системы очистки воздуха.

Сообщается, что это комплексный проект, направленный не только на переработку и уничтожение мусора, но и на снижение загрязнения почвы и воды в столице, устранение источников неприятных запахов, производство энергии и повторное использование отходов.

Общая площадь объекта составит примерно 40 тысяч квадратных метров. Кроме того, планируется построить еще один завод по сжиганию канализационного осадка возле очистных сооружений столицы Монголии.
Теги
Монголия мусор

Все новости

Тарифы «ТГК-14» на тепло в Бурятии признали завышенными
08.08.2025 в 18:21
В Бурятию с гастролями приедет Марийский театр оперы и балета
08.08.2025 в 17:48
Врачи из Улан-Удэ вылечили женщину с нестандартной почкой
08.08.2025 в 17:26
В Улан-Баторе построят крупный мусороперерабатывающий завод
08.08.2025 в 17:21
В Бурятии открыто движение поездов по новому пути на участке БАМа Северомуйск – Аркум
08.08.2025 в 16:48
В Московском зоопарке выбирают имена для журавлят-красавок из Улан-Удэ
08.08.2025 в 16:31
Перепалка соседей в общедомовом чате Улан-Удэ обрела международную огласку
08.08.2025 в 16:30
Землетрясение произошло в центре Байкала
08.08.2025 в 16:22
В Бурятии туристы сделали невыносимой жизнь сельчан
08.08.2025 в 15:58
В Бурятии на подъездных путях станции Медведчиково сошли три вагона с углем
08.08.2025 в 15:53
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 августа

Читайте также
Тарифы «ТГК-14» на тепло в Бурятии признали завышенными

Такое решение вынес Верховный суд республики

08.08.2025 в 18:21
Врачи из Улан-Удэ вылечили женщину с нестандартной почкой
Орган располагался выше положенного
08.08.2025 в 17:26
В Московском зоопарке выбирают имена для журавлят-красавок из Улан-Удэ
Их яйца в мае нашли рядом со взлетно-посадочной полосой аэропорта «Байкал»
08.08.2025 в 16:31
Перепалка соседей в общедомовом чате Улан-Удэ обрела международную огласку
Горожанка назвала своего соседа «х*хлом» и угодила под суд
08.08.2025 в 16:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru