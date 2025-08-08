Врачи из Улан-Удэ вылечили женщину с нестандартной почкой

В Улан-Удэ хирурги-урологи РКБ имени Семашко вылечили женщину с камнями в почке. При этом орган имел нестандартную анатомию из-за физиологических особенностей пациентки – он располагался высоко по отношению к диафрагме и был развернут задней поверхностью.Врачи провели на новейшем оборудовании уникальную для региона операцию – комбинированную эндоскопическую интраренальную хирургию. Методика заключается в удалении камней не через один, а два доступа, причем одномоментно. Хирурги сделали небольшой разрез в поясничной области, через него ввели нефроскоп, а со стороны наружного отверстия мочеиспускательного канала ввели инструмент, который также дошел до почки.«Под разрушающим действием лазерной энергии камни успешно были раздроблены. Сложность операции заключалась в расположении камней – они находились в разных сегментах почки. Несмотря на это, все четыре камня были успешно удалены – за одну операцию. Пациентка проведет у нас еще два дня для наблюдения и после этого будет готова к выписке», - рассказал заведующий урологическим отделением Иван Проненко.