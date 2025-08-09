Общество 09.08.2025 в 10:43
ТГК-14 оспорит решение Верховного суда Бурятии по тарифам
В энергокомпании считают утвержденные тарифы обоснованными
Текст: Андрей Константинов
ТГК-14 распространила заявление с комментарием решения Верховного суда Бурятии, признавшего тарифы энергокомпании завышенными. Энергетики заявили, что не согласны с решением суда и будут его обжаловать.
«Компания основывает свою позицию на том, что обоснования для ранее утверждённых регулятором тарифов были несколько раз проверены и подтверждены Республиканской службой по тарифам - РСТ, а также проверены ФАС и самой прокуратурой. РСТ самостоятельно проводит трудоемкую финансовую экспертизу с привлечением сторонних независимых специалистов. Всё необходимые документы для обоснования были предоставлены в соответствии со стандартной процедурой согласования тарифов. Отчетность компании также постоянно проверяется внешними аудиторами и представителями банковской сферы при согласовании финансирования», - сказано в заявлении.
Напомним, вчера Верховный суд Бурятии удовлетворил иск прокуратуры, признав незаконным приказ Республиканской службы по тарифам об установлении тарифов на тепло для потребителей ТГК-14 на 2024 и 2025 годы.
«Проверкой выявлено, что тарифы ТГК-14 установлены в завышенном размере. Органом тарифного регулирования при установлении тарифов в период с 2019 по 2025 год из необходимой валовой выручки предприятия не были исключены экономически необоснованные доходы на общую сумму свыше 2 млрд рублей. Указанное повлекло значительное завышение конечных тарифов в 2024 и 2025 году», - заявили в надзорном ведомстве.
Отметим, что в Республиканской службе по тарифам с позицией прокуратуры не согласны. Там считают утвержденные для ТГК-14 тарифы обоснованными.
Ранее силовики задержали руководителей и совладельцев ТГК-14 Константина Люльчева и Виктора Мясника. Их подозревают в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, топ-менеджеры энергокомпании обманывали регулирующие органы Бурятии и Забайкальского края, передавая «некорректные данные в тарифных заявках на установление тарифов на тепловую энергию».
