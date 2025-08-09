Общество 09.08.2025 в 10:54

В выходные воздух в Улан-Удэ прогреется до плюс 30 градусов

Теплый фронт, пришедший в Бурятию, позволит жителям насладиться выходными на природе
A- A+
Текст: Иван Иванов
В выходные воздух в Улан-Удэ прогреется до плюс 30 градусов
Фото: архив «Номер один»
10 августа в Улан-Удэ прогнозируют переменную облачность, с небольшими осадками. Температура ночью +16...+17 градусов, днем потеплеет до +29...+30 градусов, сообщили Gismeteo.ru. По республике — переменная облачность, местами пройдут дожди с грозами. Ветер 3-5 метров в секунду с порывами до 9 метров в секунду. Но уже в воскресенье к вечеру погода и ветер изменится на северо-западный. К понедельнику ожидается понижение температуры до +17 градусов и дожди.

На Байкале прогнозируют переменную облачность, кратковременные дожди с грозами и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Температура ночью +9...+14 градусов, днем +18...+23 градуса.

Таким образом, у жителей республики есть еще почти два дня, чтобы отдохнуть на природе под солнцем, при комфортных температурах перед новой рабочей неделей.
Теги
погода

Все новости

В Бурятии ущерб от действий аферистов достиг 330 миллионов рублей
09.08.2025 в 12:46
В Бурятии сварщик стал инвалидом по вине работодателя
09.08.2025 в 11:13
В выходные воздух в Улан-Удэ прогреется до плюс 30 градусов
09.08.2025 в 10:54
ТГК-14 оспорит решение Верховного суда Бурятии по тарифам
09.08.2025 в 10:43
В Бурятии пропавшего жителя Бичуры нашли мертвым
09.08.2025 в 09:35
«Иркутск» разгромил «Бурятию»
09.08.2025 в 09:25
Два новых лесных пожара спровоцировали сухие грозы в Бурятии
09.08.2025 в 09:18
Бурятия стала «пожирателем энергии»
09.08.2025 в 07:00
Тарифы «ТГК-14» на тепло в Бурятии признали завышенными
08.08.2025 в 18:21
В Бурятию с гастролями приедет Марийский театр оперы и балета
08.08.2025 в 17:48
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 августа

Читайте также
В Бурятии сварщик стал инвалидом по вине работодателя
По иску прокуратуры предприятию пришлось заплатить ему компенсацию
09.08.2025 в 11:13
ТГК-14 оспорит решение Верховного суда Бурятии по тарифам
В энергокомпании считают утвержденные тарифы обоснованными
09.08.2025 в 10:43
Бурятия стала «пожирателем энергии»
Республика с каждым годом потребляет все больше электричества
09.08.2025 в 07:00
Тарифы «ТГК-14» на тепло в Бурятии признали завышенными

Такое решение вынес Верховный суд республики

08.08.2025 в 18:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru