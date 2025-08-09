В выходные воздух в Улан-Удэ прогреется до плюс 30 градусов

10 августа в Улан-Удэ прогнозируют переменную облачность, с небольшими осадками. Температура ночью +16...+17 градусов, днем потеплеет до +29...+30 градусов, сообщили Gismeteo.ru. По республике — переменная облачность, местами пройдут дожди с грозами. Ветер 3-5 метров в секунду с порывами до 9 метров в секунду. Но уже в воскресенье к вечеру погода и ветер изменится на северо-западный. К понедельнику ожидается понижение температуры до +17 градусов и дожди.На Байкале прогнозируют переменную облачность, кратковременные дожди с грозами и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Температура ночью +9...+14 градусов, днем +18...+23 градуса.Таким образом, у жителей республики есть еще почти два дня, чтобы отдохнуть на природе под солнцем, при комфортных температурах перед новой рабочей неделей.