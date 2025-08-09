Общество 09.08.2025 в 11:13

В Бурятии сварщик стал инвалидом по вине работодателя

По иску прокуратуры предприятию пришлось заплатить ему компенсацию
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сварщик стал инвалидом по вине работодателя
Фото: freepik.com
В Бурятии суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с предприятия компенсации морального вреда в пользу пострадавшего работника.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в прошлом году на одном из предприятий Северо-Байкальского района произошел тяжелый несчастный случай с электрогазосварщиком. В результате мужчина получил серьезные травмы и стал инвалидом 2-й группы.

После происшествия на предприятии прошла проверка. Она выявила, что пострадавший сварщик допускался к работам без наряда-допуска, проведения инструктажа, а также без прохождения обучения и проверки знаний в области охраны труда.

«По представлению прокурора на предприятии нарушения трудового законодательства устранены. Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора в интересах пострадавшего работника о взыскании с работодателя компенсации морального вреда в размере 900 тысяч рублей. Исполнение решения суда находится на контроле», - сообщили в надзорном ведомстве.
Теги
несчастный случай суд

Все новости

В Бурятии ущерб от действий аферистов достиг 330 миллионов рублей
09.08.2025 в 12:46
В Бурятии сварщик стал инвалидом по вине работодателя
09.08.2025 в 11:13
В выходные воздух в Улан-Удэ прогреется до плюс 30 градусов
09.08.2025 в 10:54
ТГК-14 оспорит решение Верховного суда Бурятии по тарифам
09.08.2025 в 10:43
В Бурятии пропавшего жителя Бичуры нашли мертвым
09.08.2025 в 09:35
«Иркутск» разгромил «Бурятию»
09.08.2025 в 09:25
Два новых лесных пожара спровоцировали сухие грозы в Бурятии
09.08.2025 в 09:18
Бурятия стала «пожирателем энергии»
09.08.2025 в 07:00
Тарифы «ТГК-14» на тепло в Бурятии признали завышенными
08.08.2025 в 18:21
В Бурятию с гастролями приедет Марийский театр оперы и балета
08.08.2025 в 17:48
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 августа

Читайте также
В выходные воздух в Улан-Удэ прогреется до плюс 30 градусов
Теплый фронт, пришедший в Бурятию, позволит жителям насладиться выходными на природе
09.08.2025 в 10:54
ТГК-14 оспорит решение Верховного суда Бурятии по тарифам
В энергокомпании считают утвержденные тарифы обоснованными
09.08.2025 в 10:43
Бурятия стала «пожирателем энергии»
Республика с каждым годом потребляет все больше электричества
09.08.2025 в 07:00
Тарифы «ТГК-14» на тепло в Бурятии признали завышенными

Такое решение вынес Верховный суд республики

08.08.2025 в 18:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru