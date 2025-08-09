В Бурятии сварщик стал инвалидом по вине работодателя

В Бурятии суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с предприятия компенсации морального вреда в пользу пострадавшего работника.Как сообщили в надзорном ведомстве, в прошлом году на одном из предприятий Северо-Байкальского района произошел тяжелый несчастный случай с электрогазосварщиком. В результате мужчина получил серьезные травмы и стал инвалидом 2-й группы.После происшествия на предприятии прошла проверка. Она выявила, что пострадавший сварщик допускался к работам без наряда-допуска, проведения инструктажа, а также без прохождения обучения и проверки знаний в области охраны труда.«По представлению прокурора на предприятии нарушения трудового законодательства устранены. Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора в интересах пострадавшего работника о взыскании с работодателя компенсации морального вреда в размере 900 тысяч рублей. Исполнение решения суда находится на контроле», - сообщили в надзорном ведомстве.