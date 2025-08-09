Монголия увеличила импорт

За первые семь месяцев этого года Монголия импортировала товаров и сырья на сумму 6480,8 млн долларов США, что на 69,6 млн долларов США или 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает портал «Монцамэ».Основными факторами, способствовавшими увеличению импорта, стали нефтепродукты, легковые и грузовые автомобили, механическое оборудование и запасные части к ним, а также электроприборы и товары, связанные с воздушным и водным транспортом.Что касается продовольственных товаров, то за этот период было импортировано 73,1 млн яиц, 31,7 тыс.тонн риса и 84,2 тыс.тонн овощей. Кроме того, Монголия импортировала 479,6 тыс. тонн бензина, 991,4 тыс. тонны дизельного топлива и 14,724 транспортных средства.Из общего объема импорта 38,1% пришлось на Китай, 23,6% - на Россию, 12,7% - на Японию, 4,1% - на Соединенные Штаты, 4,3% - на Республику Корея и 2,5% - на Германию. Таким образом, на долю этих стран приходится 85,4% от общего объема импорта.