В Улан-Удэ образовался очередной провал
Из-за этого пришлось ограничить движение на проспекте Победы
Текст: Андрей Константинов
Очередной провал образовался сегодня в Улан-Удэ. Как сообщили в мэрии, он возник на проспекте Победы.
Из-за провала движение по проспекту пришлось ограничить. Как заверили в мэрии, ориентировочно, его восстановят уже через два часа.
«Приносим извинения за временные неудобства и просим заранее выбирать альтернативные маршруты», - обратились к горожанам в городской администрации.
«Сейчас строители устраняют небольшую аварию. В ходе работ произошло просадка грунта и провал асфальтового покрытия. Строители проводят укрепление покрытия: забивают шпунты, укрепляют забиркой и дополнительно подсыпают грунт», - рассказали в мэрии.
