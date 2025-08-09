В Улан-Удэ образовался очередной провал

«Сейчас строители устраняют небольшую аварию. В ходе работ произошло просадка грунта и провал асфальтового покрытия. Строители проводят укрепление покрытия: забивают шпунты, укрепляют забиркой и дополнительно подсыпают грунт», - рассказали в мэрии.











Очередной провал образовался сегодня в Улан-Удэ. Как сообщили в мэрии, он возник на проспекте Победы.Из-за провала движение по проспекту пришлось ограничить. Как заверили в мэрии, ориентировочно, его восстановят уже через два часа.«Приносим извинения за временные неудобства и просим заранее выбирать альтернативные маршруты», - обратились к горожанам в городской администрации.