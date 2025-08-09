Общество 09.08.2025 в 18:52

В Улан-Удэ образовался очередной провал

Из-за этого пришлось ограничить движение на проспекте Победы
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ образовался очередной провал
Фото: мэрия Улан-Удэ
Очередной провал образовался сегодня в Улан-Удэ. Как сообщили в мэрии, он возник на проспекте Победы.

«Сейчас строители устраняют небольшую аварию. В ходе работ произошло просадка грунта и провал асфальтового покрытия. Строители проводят укрепление покрытия: забивают шпунты, укрепляют забиркой и дополнительно подсыпают грунт», - рассказали в мэрии. 


Из-за провала движение по проспекту пришлось ограничить. Как заверили в мэрии, ориентировочно, его восстановят уже через два часа. 

«Приносим извинения за временные неудобства и просим заранее выбирать альтернативные маршруты», - обратились к горожанам в городской администрации.
Теги
провал

Все новости

В Улан-Удэ образовался очередной провал
09.08.2025 в 18:52
Приехавшей в Бурятию гражданке Монголии влепили гигантский штраф
09.08.2025 в 18:43
Монголия увеличила импорт
09.08.2025 в 18:31
Мирное решение по Украине не за горами
09.08.2025 в 17:44
Автомобилисты Бурятии нажали на тормоза
09.08.2025 в 14:00
В Бурятии ущерб от действий аферистов достиг 330 миллионов рублей
09.08.2025 в 12:46
В Бурятии сварщик стал инвалидом по вине работодателя
09.08.2025 в 11:13
В выходные воздух в Улан-Удэ прогреется до плюс 30 градусов
09.08.2025 в 10:54
ТГК-14 оспорит решение Верховного суда Бурятии по тарифам
09.08.2025 в 10:43
В Бурятии пропавшего жителя Бичуры нашли мертвым
09.08.2025 в 09:35
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 августа

Читайте также
Монголия увеличила импорт
Россия заняла второе место в поставках в соседнюю страну
09.08.2025 в 18:31
Автомобилисты Бурятии нажали на тормоза
Время оживления на авторынке республики закончилось
09.08.2025 в 14:00
В Бурятии сварщик стал инвалидом по вине работодателя
По иску прокуратуры предприятию пришлось заплатить ему компенсацию
09.08.2025 в 11:13
В выходные воздух в Улан-Удэ прогреется до плюс 30 градусов
Теплый фронт, пришедший в Бурятию, позволит жителям насладиться выходными на природе
09.08.2025 в 10:54
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru