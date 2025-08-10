Общество 10.08.2025 в 12:32

Тропа здоровья в Улан-Удэ готова на 70%

Объект проверил руководитель проекта «Тропы Дальнего Востока»
Текст: Карина Перова
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Вчера в Улан-Удэ приехал руководитель проекта «Тропы Дальнего Востока» Хаид Мантаев. Гость проверил строящуюся тропу здоровья на Верхней Берёзовке протяженностью почти 21 км.

В пресс-службе правительства Бурятии подчеркнули, что объект готов на 70%. Хаид Мантаев вместе с командой экспертов, подрядчиков и проектировщиков, сотрудниками минтуризма РБ, администрации города, МБУ «Городское лесничество» оценил каждый участок маршрута. Он включает пять уникальных направлений: «Чайный путь» – от лыжной базы «Снежинка», «К местам силы» – по хребту к видовым точкам, «Инклюзивная» – с настилом для маломобильных граждан, от Этнографического музея, «К источнику молодости» – от Центра восточной медицины, «К горе Орлиная» – от одноимённого горнолыжного комплекса.

«Все тропы соединятся в единое кольцо, а путь станет настоящим пространством силы и вдохновения: смотровые площадки, зоны отдыха, фотозоны, амфитеатр, навигация, интерактивные стенды и безопасные настилы», - заявили в минтуризма республики.
тропа здоровья Верхняя Берёзовка

10.08.2025 в 12:32
