Тропа здоровья в Улан-Удэ готова на 70%

Вчера в Улан-Удэ приехал руководитель проекта «Тропы Дальнего Востока» Хаид Мантаев. Гость проверил строящуюся тропу здоровья на Верхней Берёзовке протяженностью почти 21 км.В пресс-службе правительства Бурятии подчеркнули, что объект готов на 70%. Хаид Мантаев вместе с командой экспертов, подрядчиков и проектировщиков, сотрудниками минтуризма РБ, администрации города, МБУ «Городское лесничество» оценил каждый участок маршрута. Он включает пять уникальных направлений: «Чайный путь» – от лыжной базы «Снежинка», «К местам силы» – по хребту к видовым точкам, «Инклюзивная» – с настилом для маломобильных граждан, от Этнографического музея, «К источнику молодости» – от Центра восточной медицины, «К горе Орлиная» – от одноимённого горнолыжного комплекса.«Все тропы соединятся в единое кольцо, а путь станет настоящим пространством силы и вдохновения: смотровые площадки, зоны отдыха, фотозоны, амфитеатр, навигация, интерактивные стенды и безопасные настилы», - заявили в минтуризма республики.