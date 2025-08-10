В Бурятии стало меньше разбоев, но больше хулиганств

В прокуратуре Бурятии сообщили о снижении числа преступлений. В ведомстве проанализировали динамику за январь – июль 2025 года. Так, в регионе зафиксировали на 6,3 % меньше преступных деяний, чем в аналогичном периоде прошлого года (9 720 против 10 370).За это время сократилось количество экологических преступлений (- 41,7 %), разбоев (- 33,3 %), криминальных посягательств, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (- 32,6 %), уголовно наказуемых деяний, связанных с незаконным оборотом оружия (- 24,1 %), преступлений в состоянии алкогольного опьянения (-16,4 %), краж (- 13,1 %), грабежей (- 12,9 %), тяжких и особо тяжких преступлений (- 6,8 %), а также преступлений, совершенных в общественных местах (- 2,4 %).Однако специалисты отметили рост хулиганств (+ 38,5 %), мошенничеств (+ 17,3 %), убийств и покушений на убийство (+ 4 %), преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств (+ 1,8 %).Если количество краж, совершенных с использованием IT-технологий, сократилось на 19,1 % (с 623 до 504), то число мошенничеств, наоборот, увеличилось на 19,5 % (с 1 536 до 1 835). Эти преступления нанесли ущерб в 327 миллионов рублей.«Несовершеннолетними либо при их соучастии совершены 304 преступления (216), лицами, ранее совершавшими преступления, – 3 045 (3 434)», - добавили в прокуратуре республики.