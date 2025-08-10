Общество 10.08.2025 в 15:01

В районе Бурятии свернули капитальный ремонт моста

Речь идет о сооружении в Бичуре
Текст: Карина Перова
Фото: ТГ-канал Марины Савельевой
В райцентре Бичурского района приостановили ремонт моста через речку Бичурка. На данный момент готова только левая сторона. По информации Бурятрегионавтодора (генерального заказчика), подрядчик ООО «Красмост» должен был завершить работы 30 октября текущего года.

А на правой стороне моста успели демонтировать конструктивные элементы полотна (покрытие, защитный и выравнивающий слои, тротуары, элементы перильного ограждения и бетонного парапета), разобрать швы монолитных балок пролетных строений, а также наполовину завершить работы по устройству монолитной консоли и установке элементов под барьерное ограждение.

«7 августа поступила информация о прекращении ООО «Красмост» работ по причине корректировки объемов и стоимости работ, а также отказа в оплате выполненных работ, которые осуществлялись с отклонением от утвержденной сметы. Оплата работ проводилась в соответствии с фактически выполненными объемами. Препятствий для выполнения работ, предусмотренных проектом, не имеется», - сообщила глава района Марина Савельева.

Сейчас в Бурятрегионавтодоре рассматривают вопрос о расторжении договора с ООО «Красмост» и поиске подрядчика для завершения оставшихся работ. Также выяснилось, что эта строительная организация прекратила свою деятельность и по другим заключенным контрактам на территории республики.
