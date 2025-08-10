Общество 10.08.2025 в 16:00

Жительницу Бурятии отправили в колонию-поселение за неуплату алиментов

Она задолжала своим детям более 700 тысяч рублей
Текст: Карина Перова
Фото: loon.site
Нерадивую мать из Заиграевского района Бурятии отправили в колонию-поселение. Женщину признали виновной в злостном уклонении от уплаты алиментов.

Кроме того, она злоупотребляла спиртными напитками, имеет судимость за кражу и ее лишили родительских прав в отношении двоих несовершеннолетних детей. Она задолжала последним более 700 тысяч рублей алиментов – осужденная не работает с 2016-го года.

«Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев с отбыванием в колонии-поселения», - сообщили в прокуратуре Бурятии.
