Жительницу Бурятии отправили в колонию-поселение за неуплату алиментов

Нерадивую мать из Заиграевского района Бурятии отправили в колонию-поселение. Женщину признали виновной в злостном уклонении от уплаты алиментов.Кроме того, она злоупотребляла спиртными напитками, имеет судимость за кражу и ее лишили родительских прав в отношении двоих несовершеннолетних детей. Она задолжала последним более 700 тысяч рублей алиментов – осужденная не работает с 2016-го года.«Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев с отбыванием в колонии-поселения», - сообщили в прокуратуре Бурятии.