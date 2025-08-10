Общество 10.08.2025 в 17:00
В нацпарке Бурятии обустраивают экологическую тропу
Туристов будут встречать новые МАФы
Текст: Карина Перова
В Бурятии во дворе административно-музейного комплекса Тункинского национального парка началось обустройство экологической тропы.
Сотрудники уже завершили первичные этапы благоустройства территории: оборудовали смотровые площадки рядом с прудом и вольером, установили и покрасили ограждения, информационные щиты, деревянные скульптуры, выложили камнями тропу.
«Следующим этапом станет монтаж деревянного настила и размещение информационных стендов, рассказывающих о достопримечательностях национального парка, богатстве флоры и фауны. Помимо этого, вдоль тропы планируется посадить дикорастущие растения», - отметили в нацпарке.
Подчеркивается, что прогулки по новой экотропе войдут в состав регулярной экскурсионной программы музея «Природа и Человек».
Сотрудники уже завершили первичные этапы благоустройства территории: оборудовали смотровые площадки рядом с прудом и вольером, установили и покрасили ограждения, информационные щиты, деревянные скульптуры, выложили камнями тропу.
«Следующим этапом станет монтаж деревянного настила и размещение информационных стендов, рассказывающих о достопримечательностях национального парка, богатстве флоры и фауны. Помимо этого, вдоль тропы планируется посадить дикорастущие растения», - отметили в нацпарке.
Подчеркивается, что прогулки по новой экотропе войдут в состав регулярной экскурсионной программы музея «Природа и Человек».