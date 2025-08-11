Общество 11.08.2025 в 10:02

В Улан-Удэ всю ночь откачивали лужи

Работы продолжились и утром
Текст: Андрей Константинов
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ Комбинат по благоустройству с ночи начал откачивать лужи, образовавшиеся на дорогах после сильного дождя. Как сообщил мэр города Игорь Шутенков, работы будут идти беспрерывно до полного устранения проблемы. 

«Сейчас на линии 8 вакуумных машин, которые откачивают лужи на особо сложных участках. Также ведется непрерывный видеомониторинг ситуации на дорогах города. Начальники участков объезжают районы и передают информацию о лужах в диспетчерскую. Также специалисты принимают заявки от жителей и оперативно направляют технику для откачки луж», - рассказал градоначальник.

Сообщить о больших лужах можно двумя способами: через чат-бот @dispmbukbu_bot или по телефонам диспетчеров: 380-838, 379-646. При подтоплении придомовых территорий нужно обращаться в управляющую организацию.
дожди

