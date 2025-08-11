В Улан-Удэ всю ночь откачивали лужи

В Улан-Удэ Комбинат по благоустройству с ночи начал откачивать лужи, образовавшиеся на дорогах после сильного дождя. Как сообщил мэр города Игорь Шутенков, работы будут идти беспрерывно до полного устранения проблемы.«Сейчас на линии 8 вакуумных машин, которые откачивают лужи на особо сложных участках. Также ведется непрерывный видеомониторинг ситуации на дорогах города. Начальники участков объезжают районы и передают информацию о лужах в диспетчерскую. Также специалисты принимают заявки от жителей и оперативно направляют технику для откачки луж», - рассказал градоначальник.Сообщить о больших лужах можно двумя способами: через чат-бот @dispmbukbu_bot или по телефонам диспетчеров: 380-838, 379-646. При подтоплении придомовых территорий нужно обращаться в управляющую организацию.