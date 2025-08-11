Общество 11.08.2025 в 10:01

«Управляшки» Улан-Удэ призвали не затягивать с поверкой теплосчетчиков

Им выдали 34 предписания
Текст: Петр Санжиев
В г. Улан-Удэ в текущем году подлежат поверке теплосчетчики в 150 многоквартирных домах. Чтобы привлечь внимание УК и ТСЖ к необходимости вовремя провести эту работу, муниципальные власти заранее выдали 34 предостережения (по 135 домам). ТГК-14 тоже получило предостережение.

В мэрии города напоминают, что по истечении срока поверки теплосчетчиков в течение шести месяцев жильцам начисляют оплату исходя из среднемесячных показателей потребления отопления. А затем начинают начислять по нормативу потребления. Чаще всего оплата по нормативу значительно выше, чем по показаниям теплосчетчиков. Отметим, что федеральный закон установил, что, если «управляшки» или ТСЖ так и не проводят проверку, это должна сделать ресурсоснабжающая компания. В нашем случае это «ТГК-14».

Фото: Номер один

