В Улан-Удэ прогнозируют рост уровня воды в реках города

В 2019 г. Улан-Удэ вступил в многоводный цикл. До того 20 лет продолжался маловодный период. Сколько лет будет длиться текущий многоводный цикл сказать сложно.

В Бурятии по 14 августа ожидаются дожди, по южной половине возможны даже ливни и грозы. Кстати, вчера в Улан-Удэ выпал хороший дождь. Было 18 мм осадков. «Да, повышение уровня воды будет. Он неизбежен», - говорят в мэрии города.

В июле повышения уровня не было, но после второй декады августа, все же, его в бурятской столице ждут. Однако величину роста уровня Селенги и Уды назвать сложно. Но населению, проживающему в местах, подверженных традиционным подтоплениям, рекомендуют заранее подготовиться. Напомним, Селенга выходит на пойму при уровне 230 см, Уда тоже.

Опасные явления по Селенге начинаются при уровне воды в 330 см, на Удэ 400 см. Городские власти всегда следят за ситуацией. Регулярно поступает информация из Забайкальского края, мониторится ситуация по Монголии. При достижении Селенгой уровня в 180 см начинается информирование населения в зонах потенциального подтопления. Так, ежедневно будет доводиться информация о положении на реках до председателей ДНТ, СНТ Левобережья Селенги и других мест.

Фото: Номер один