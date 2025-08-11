Общество 11.08.2025 в 10:27

11 километров трассы «Байкал» отремонтируют в этом году в Бурятии

Ремонт идет между Выдрино и Танхоем
Текст: Андрей Константинов
11 километров трассы «Байкал» отремонтируют в этом году в Бурятии
Фото: Упрдор «Южный Байкал»
В Бурятии продолжается капитальный ремонт 31-километрового участка федеральной трассы «Байкал» между Выдрино и Танхоем (183-214 км). Как сообщает Упрдор «Южный Байкал», первые 11 км ремонтируемого участка сдали в эксплуатацию в 2023 году. В этом году планируется привести в нормативное состояние ещё 11 км, а остальные 9 км – модернизируют в 2026-м.

«В настоящее время специалисты подрядной организации продолжают ремонт на отрезках 185–188 и 197–205 км. Здесь отсыпают основание, укладывают асфальтобетон, а также устанавливают водосбросы и проводят комплекс мероприятий в рамках обустройства», - рассказали в «Южном Байкале».

Как отмечают в учреждении, после капремонта объект будет оснащен фильтрующей обочиной – специальной технологией, очищающей дорожные стоки от механических примесей и растворенных вредных веществ. Это позволит защитить биосферу озера Байкал и снизить экологическую нагрузку от магистрали на протяжении всего периода эксплуатации.

Кроме того, для долговечности дорожного полотна вместо стандартных железобетонных труб дорожники укладывают более устойчивые к деформации и коррозии металлические гофрированные трубы.

«Для обеспечения бесперебойного движения на ремонтируемых участках установлены временные дорожные знаки и информационные щиты. Также организовано реверсивное движение, что позволит минимизировать заторы и обеспечить безопасность всех участников дорожного движения», - говорят в «Южном Байкале».

