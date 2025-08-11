Общество 11.08.2025 в 10:51

В Бурятии начали предлагать бытовую технику даром

Мошенники просят оплатить лишь её доставку
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии начали предлагать бытовую технику даром

В Бурятии появился новый способ развода, в котором мошенники предлагают бытовую технику даром. В домовых чатах, районных группах они оставляют объявления о раздаче холодильников и прочей бытовой техники, однако получить обещанный товар увы, не получится.

Об одном из таких случаев рассказали в группе ЦРБ Закаменского района. На приманку мошенников клюнули сразу три местных жителя.

- В одном из общедоступных чатов было опубликовано объявление о том, что бесплатно жители Закаменского района могут забрать холодильник. Однако для этого требовалось всего лишь заплатить за доставку из Санаги. Поверившие жители обратились к автору объявления. В ходе переговоров мошенникам удалось уговорить заплатить за доставку не только холодильника, но также фруктов, дивана и стиральной машины, - сообщили в районной группе.

В итоге, доверчивые граждане заплатили деньги, но доставки обещанного так и не дождались. За помощью все они обратились в полицию.

Правоохранители в очередной раз настоятельно советуют жителям Бурятии не быть столь доверчивыми и приобретать товары только у проверенных людей, либо после получения обещанного. В районных чатах могут находиться не только местные жители, но и злоумышленники, пытающиеся выманить деньги у граждан.

Фото: loon.site

Теги
мошенники

ЗУРХАЙ
с 6 по 12 августа

