Арт-объект в Улан-Удэ взяли под наблюдение

В Улан-Удэ установили видеонаблюдение в районе арт-объекта «Наличник», сообщили в мэрии города. Камера полностью охватывает зону вокруг объекта и, по мнению властей, поможет защитить его от нападений вандалов.Напомним, «Наличник» появился на ул. Соборной в 2023 году в рамках программы «Туркод». Позже он пострадал от рук вандалов. В мае 2025 года подрядная организация восстановили его по гарантии.