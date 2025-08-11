Общество 11.08.2025 в 11:13
Арт-объект в Улан-Удэ взяли под наблюдение
«Наличник» уже пострадал от рук вандалов
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ установили видеонаблюдение в районе арт-объекта «Наличник», сообщили в мэрии города. Камера полностью охватывает зону вокруг объекта и, по мнению властей, поможет защитить его от нападений вандалов.
Напомним, «Наличник» появился на ул. Соборной в 2023 году в рамках программы «Туркод». Позже он пострадал от рук вандалов. В мае 2025 года подрядная организация восстановили его по гарантии.
