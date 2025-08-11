В Улан-Удэ продавца оштрафовали за продажу энергетика подростку

В Улан-Удэ транспортные полицейские привлекли к ответственности продавца торгового павильона, продавшему энергетический напиток несовершеннолетнему. Факт продажи был выявлен инспектором по делам несовершеннолетних в ходе отработки привокзальной площади и прилегающей территории железнодорожного вокзала.

- В отношении продавца торгового павильона составлен протокол об административном правонарушении по статье 14.16.1 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических). Данный запрет обусловлен бесконтрольным приобретением и употреблением несовершеннолетними подобных напитков, что безусловно наносит вред их здоровью, в особенности сердечно-сосудистой системе, а также формирует зависимость от них, - подчеркнули в Транспортной полиции Прибайкалья.

На сегодняшний день это первый выявленный факт в Республике Бурятия. Продажа энергетиков несовершеннолетним влечет наложение штрафа на физических лиц – от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб., на должностных лиц – от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб., на юридических лиц – от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

Фото: loon.site