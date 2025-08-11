Жительница Бурятии «разбазарила» деньги, выданные на предпринимательство

В Бурятии жительница Селенгинского района «разбазарила» средства государственной помощи безработным. Она распорядилась не по назначению деньгами, которые ей выплатили для осуществления предпринимательской деятельности.В прошлом году женщина заключила с отделением Центра занятости населения договор о предоставлении единовременной финансовой помощи. Из республиканского бюджета ей выделили 127 тысяч рублей.Однако как делец она не состоялась – женщина не предоставила документы, подтверждающие целевое расходование средств, и предпринимательскую деятельность в соответствии с бизнес-планом так и не организовала.«Судом удовлетворены требования прокурора о взыскании с женщины всей суммы полученной государственной помощи», - отметили в прокуратуре Бурятии.