Реконструкция Ледового дворца в Улан-Удэ не уложится в оптимистичные сроки

Реконструкция спортивного объекта продолжится до конца года, об этом сообщил Иван Козырев, министр спорта Бурятии. Сейчас акцент делается на проведении работ, которые необходимо сделать в теплый период - асфальтобетонное покрытие, благоустройство, соединение с территорией ФСК, служебный въезд.

Бетонные работы почти закончены. Отливка основного конструктивна завершена. Работа финансируется инвестором, без привлечения средств бюджета.

Сейчас, по словам министра, рассматривается вопрос можно ли будет открыть дворец для тренировок до завершения всех работ.

Фото: Елена Кокорина