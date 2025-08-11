Общество 11.08.2025 в 11:45

Реконструкция Ледового дворца в Улан-Удэ не уложится в оптимистичные сроки

Ее хотели завершить в конце сентября
A- A+
Текст: Петр Санжиев
Реконструкция Ледового дворца в Улан-Удэ не уложится в оптимистичные сроки

Реконструкция спортивного объекта продолжится до конца года, об этом сообщил Иван Козырев, министр спорта Бурятии. Сейчас акцент делается на проведении работ, которые необходимо сделать в теплый период - асфальтобетонное покрытие, благоустройство, соединение с территорией ФСК, служебный въезд.

Бетонные работы почти закончены. Отливка основного конструктивна завершена. Работа финансируется инвестором, без привлечения средств бюджета.

Сейчас, по словам министра, рассматривается вопрос можно ли будет открыть дворец для тренировок до завершения всех работ.

Фото: Елена Кокорина

Все новости

В Бурятии продолжают обустройство тропы «Ставка Чингисхана»
11.08.2025 в 13:00
«Мы тебя обманули, парень»
11.08.2025 в 12:57
В Бурятии на неделе погода улучшится, а потом снова испортится
11.08.2025 в 12:56
В Бурятии иркутянин попал в полицию за ряд покупок в магазине
11.08.2025 в 12:48
Жительница Улан-Удэ две недели шиковала за счет чужой банковской карты
11.08.2025 в 12:41
На борцовском первенстве России в Улан-Удэ разыграют 1,5 млн рублей призовых
11.08.2025 в 12:25
Иркутскую авиакомпанию преследуют поломки самолётов
11.08.2025 в 12:22
В Бурятии в Комариках заметили таинственного адониса
11.08.2025 в 12:19
На севере Бурятии ищут пропавшего рыбака
11.08.2025 в 12:14
В Улан-Удэ у Гостиных рядов пролилась кровь
11.08.2025 в 12:11
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 августа

Читайте также
В Бурятии продолжают обустройство тропы «Ставка Чингисхана»
Протяженность маршрута составит 4,5 км
11.08.2025 в 13:00
«Мы тебя обманули, парень»
Телефонные мошенники, украв деньги, издевательски перезванивают пострадавшим улан-удэнцам
11.08.2025 в 12:57
В Бурятии на неделе погода улучшится, а потом снова испортится
При этом частенько будут идти дожди
11.08.2025 в 12:56
В Бурятии иркутянин попал в полицию за ряд покупок в магазине
Он совершал их по чужой карте
11.08.2025 в 12:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru