В Бурятии в Комариках заметили таинственного адониса

В Тункинском нацпарке Бурятии есть редкое растение, которое не каждому дано встретить – это адонис сибирский. Пока известно лишь две точки находок этого вида: вблизи Еловской перемычки по реке Иркут в местности Комарики и недалеко от села Монды. В целом по Бурятии отмечается несколько местонахождений в Кабанском, Бичурском, Кяхтинском и Заиграевском районах.

- Крупные ярко-желтые цветки адониса появляются в середине июня, а ажурные листья долго сохраняются после цветения. Это растение-эфемероид, рано цветущее и быстро вегетирующее. Уже к середине июля надземная часть адониса отмирает, и растение уходит в состояние покоя до следующей весны. Предпочитает открытые солнечные места, поэтому тяготеет к осветленным лесам, опушкам, полянам, зарослям кустарников и суходольным лугам, - рассказывают в Тункинском нацпарке.

У этого растения есть множество и других научных названий: горицвет, желтоцвет, стародубка. Есть еще более редкие народные имена: волосатик, запальная трава, стародуб, черногорка, черногривка. Сам вид также может носить другое научное название адонис аппенинский, и он более широко распространен в Западной Сибири и в европейской части России.

Фото: Тункинский нацпарк