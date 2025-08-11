В Бурятии иркутянин попал в полицию за ряд покупок в магазине

Приехавший к другу житель Иркутска попал в отделение полиции за несколько совершенных покупок по чужой карте, найденной им у магазина. Хозяйка карты, увидев на телефоне череду смс-оповещений, обратилась к правоохранителям.

- Бабушка дала карту своей внучке, но девочка потеряла ее, пока шла в магазин. Позже на телефон стали приходить сообщения о списании денег с разницей в 2-3 минуты. Женщина с внучкой пошли в магазин, в котором проходили платежи, попутно сообщив в правоохранительные органы. Когда пришло сообщение о пятом платеже, женщина увидела свою карту в руках мужчины у кассы и указала на него прибывшим на место росгвардейцам. Мужчина был задержан, - рассказали в Росгвардии республики.

Как выяснилось позднее, приехавший к другу 47-летний житель Иркутска купил по чужой карте продукты и алкоголь на сумму более 3 тысяч рублей. Подозреваемого передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото: Росгвардия Бурятии