Общество 11.08.2025 в 12:48

В Бурятии иркутянин попал в полицию за ряд покупок в магазине

Он совершал их по чужой карте
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии иркутянин попал в полицию за ряд покупок в магазине

Приехавший к другу житель Иркутска попал в отделение полиции за несколько совершенных покупок по чужой карте, найденной им у магазина. Хозяйка карты, увидев на телефоне череду смс-оповещений, обратилась к правоохранителям.

- Бабушка дала карту своей внучке, но девочка потеряла ее, пока шла в магазин. Позже на телефон стали приходить сообщения о списании денег с разницей в 2-3 минуты. Женщина с внучкой пошли в магазин, в котором проходили платежи, попутно сообщив в правоохранительные органы. Когда пришло сообщение о пятом платеже, женщина увидела свою карту в руках мужчины у кассы и указала на него прибывшим на место росгвардейцам. Мужчина был задержан, - рассказали в Росгвардии республики.

Как выяснилось позднее, приехавший к другу 47-летний житель Иркутска купил по чужой карте продукты и алкоголь на сумму более 3 тысяч рублей. Подозреваемого передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото: Росгвардия Бурятии

Теги
кража

Все новости

В Бурятии продолжают обустройство тропы «Ставка Чингисхана»
11.08.2025 в 13:00
«Мы тебя обманули, парень»
11.08.2025 в 12:57
В Бурятии на неделе погода улучшится, а потом снова испортится
11.08.2025 в 12:56
В Бурятии иркутянин попал в полицию за ряд покупок в магазине
11.08.2025 в 12:48
Жительница Улан-Удэ две недели шиковала за счет чужой банковской карты
11.08.2025 в 12:41
На борцовском первенстве России в Улан-Удэ разыграют 1,5 млн рублей призовых
11.08.2025 в 12:25
Иркутскую авиакомпанию преследуют поломки самолётов
11.08.2025 в 12:22
В Бурятии в Комариках заметили таинственного адониса
11.08.2025 в 12:19
На севере Бурятии ищут пропавшего рыбака
11.08.2025 в 12:14
В Улан-Удэ у Гостиных рядов пролилась кровь
11.08.2025 в 12:11
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 августа

Читайте также
В Бурятии продолжают обустройство тропы «Ставка Чингисхана»
Протяженность маршрута составит 4,5 км
11.08.2025 в 13:00
«Мы тебя обманули, парень»
Телефонные мошенники, украв деньги, издевательски перезванивают пострадавшим улан-удэнцам
11.08.2025 в 12:57
В Бурятии на неделе погода улучшится, а потом снова испортится
При этом частенько будут идти дожди
11.08.2025 в 12:56
В Бурятии в Комариках заметили таинственного адониса
Редкое растение зацвело в Тункинском нацпарке
11.08.2025 в 12:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru