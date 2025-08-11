В Бурятии на неделе погода улучшится, а потом снова испортится

Согласно прогнозу синоптиков, в начале этой недели в Бурятии ожидается неустойчивая с короткими грозовыми дождями погода. Наиболее интенсивные дожди ожидаются по северной половине республики 12-13 августа. Дневные температуры при этом составят +15, +22 градуса.С 14 августа погода начнет улучшаться, дожди будут носить ливневый характер, сохранится активная грозовая деятельность. Дневные температуры повысятся до комфортных +20, +26 градусов.Однако, такая погода простоит недолго.«17-18 августа прогнозируется выход южного циклона, который вызовет дожди различной интенсивности, грозы, ливни, град, порывистый ветер, а также понижение дневных температур», - сообщили в Гидрометцентре Бурятии.