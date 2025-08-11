Общество 11.08.2025 в 13:00
В Бурятии продолжают обустройство тропы «Ставка Чингисхана»
Протяженность маршрута составит 4,5 км
Текст: Карина Перова
В Иволгинском районе Бурятии на плато Тапхар продолжается обустройство тропы «Ставка Чингисхана». Объект накануне проинспектировал недавно прибывший в регион руководитель проекта «Тропы Дальнего Востока» Хаид Мантаев.
Протяженность маршрута составит 4,5 км, завершить работы планируют в следующем году. Путешественников будут встречать 12 бронзовых скульптур символов Восточного календаря, созданных известным мастером Даши Намдаковым. Конструкция для молитвенных флажков хии-морин подчеркнет связь маршрута с историей и духовными традициями республики.
На данный момент на «Ставке Чингисхана» завершены проектные работы, изготовлены четыре скульптуры в мягком материале, отметили в минтуризма региона.
«Мы сегодня находимся в уникальном месте, где соприкасаются культура, история и, как следствие, экономика. Заказчики и подрядчики подошли к своему труду очень ответственно. Особенно ярко видно, что они пригласили к работе высококлассных специалистов. У меня нет ни капли сомнений, что и этот проект будет выполнен очень качественно», - сказал Хаид Мантаев.
Напомним, ранее гость работал на «Тропе Здоровья» в Улан-Удэ – на Верхней Березовке.
Протяженность маршрута составит 4,5 км, завершить работы планируют в следующем году. Путешественников будут встречать 12 бронзовых скульптур символов Восточного календаря, созданных известным мастером Даши Намдаковым. Конструкция для молитвенных флажков хии-морин подчеркнет связь маршрута с историей и духовными традициями республики.
На данный момент на «Ставке Чингисхана» завершены проектные работы, изготовлены четыре скульптуры в мягком материале, отметили в минтуризма региона.
«Мы сегодня находимся в уникальном месте, где соприкасаются культура, история и, как следствие, экономика. Заказчики и подрядчики подошли к своему труду очень ответственно. Особенно ярко видно, что они пригласили к работе высококлассных специалистов. У меня нет ни капли сомнений, что и этот проект будет выполнен очень качественно», - сказал Хаид Мантаев.
Напомним, ранее гость работал на «Тропе Здоровья» в Улан-Удэ – на Верхней Березовке.
Тегитропа Ставка Чингисхана