Общество 11.08.2025 в 12:57

«Мы тебя обманули, парень»

Телефонные мошенники, украв деньги, издевательски перезванивают пострадавшим улан-удэнцам
Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ все больше малолеток попадаются на уловки телефонных мошенников. А те настолько обнаглели, что после удачного «развода» доверчивых улан-удэнцев опять звонят им и сообщают, что только что обманули их.

За 6 месяцев 2025 г. в столице Бурятии жертвами мошенников стали 168 несовершеннолетних граждан. Год назад было 88. На фоне этого резкого роста полиция запланировала с началом учебного года проведение масштабных информационных профмероприятий в школах и других образовательных учреждениях. Они и так проводятся, но, как видим, работу надо продолжать.

Несовершеннолетние зачастую доверчивы, а также легко поддаются угрозам. 6 августа мошенники позвонили очередному несовершеннолетнему жителю Улан-Удэ, учащемуся среднего специального образовательного учреждения. Парня обрабатывала целая группа злоумышленников. Сначала ему позвонили якобы из учебной части учреждения, затем ему позвонил лжесотрудник портала Госуслуг, потом псевдосотрудники Центробанка и ФСБ. Оказавшегося под серией звонков парня убедили, что на его родителей некие лица пытаются оформить кредит. Предупредили, что о разговоре нельзя никому рассказывать. В итоге он ночью взял телефон родителей и оформил на них кредит более, чем на миллион рублей, которые и ушли в руки злоумышленников. Когда все закончилось, мошенники не поленились вновь позвонить и сказать: «Мы тебя обманули, будь здоров».

Между прочим, мошенники регулярно так перезванивают жертвам. Им стало мало нанести материальный ущерб, им теперь надо еще дополнительно унизить пострадавших. Традиционно, большинство звонков телефонных мошенников поступает из-за рубежа. Как известно, на той же Украине работает целый ряд колл-центров, укомплектованных целыми командами мошенников. В команде есть спецы по соцсетям, аналитики баз данных, лица, обладающие навыками психологии и т. д.

Фото: loon.site

 

