В Бурятии скоро будет новый праздник

Глава Бурятии Алексей Цыденов выступил с инициативой учредить еще один праздник в республике - «День семьи». Его планируется отмечать в 24-й день месяца дракона по лунному календарю. Соответствующий законопроект уже поступил в Народный Хурал и включен в повестку ближайшей сессии.«В современном обществе семья играет ключевую роль в формировании ценностных ориентиров и социальной стабильности. В Республике Бурятия, как и в других регионах России, укрепление института семьи является важной задачей государственной политики. Введение нового государственного праздника «День семьи» направлено на повышение значимости семейных ценностей и укрепление семейных связей», - сказано в пояснительной записке к законопроекту.Как сообщается в документе, дата проведения «Дня семьи» выбрана «с учётом исторических и культурных традиций региона и будет приходиться на 24-й день месяца дракона по лунному календарю, что будет определяться астрологами».«Именно в этот день 20 лет назад проявился лик богини Янжимы в Баргузинском районе, изображение которой официально признано Буддийской традиционной Сангхой России одной из пяти буддийских святынь Бурятии. Богиня Янжима считается покровительницей семьи, женщин, материнства и вдохновения», - отмечается в законопроекте.В пояснительной записке подчеркивается, что «реализация закона не потребует дополнительных расходов и будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных республиканским бюджетом».Сейчас на законодательном уровне в Бурятии установлено 12 праздничных дней. Это Сагаалган; День Республики Бурятия (30 мая); День Конституции РБ (22 февраля); Хурал в честь XII Пандито Хамбо Ламы Даши Доржо Этигелова; «Дончод Хурал»; Богоявление (19 января); «Радоница» (Родительский день); «Больдер» - народный праздник эвенков; «Улуг-Даг» - народный праздник сойотов; День озера Байкал (первое воскресенье августа); День урожая (последнее воскресенье августа); День профессиональных союзов РБ (14 ноября). При этом только один из них – Сагаалган – является нерабочим.Колме того, закон устанавливает в Бурятии несколько памятных дат. Это День добровольного вхождения Бурятии в состав России (1 июля); День БАМовцев (8 июля); День прихода семейских в Забайкалье (7 августа); День основания Спасо-Преображенского Посольского мужского монастыря - Преображение Господне (19 августа); День празднования Святой Троицы - День Свято-Троицкого Селенгинского мужского монастыря.