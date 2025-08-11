Улан-удэнцы ждут возвращения горячей воды

Сегодня, 11 августа, должно начаться постепенное восстановление подачи горячей воды в жилые дома Улан-Удэ. Как заявили в ПАО «ТГК-14», тепловая сеть заполнена теплоносителем и находится на стадии циркуляции.«Однако конкретные сроки включения уточняются индивидуально управляющей компанией дома или ТСЖ», - пояснили в администрации Улан-Удэ.Напомним, благо цивилизации отключали для проведения плановых гидравлических испытаний.