Общество 11.08.2025 в 15:24
Улан-удэнцы ждут возвращения горячей воды
Благо цивилизации должны подавать с 11 августа
Текст: Карина Перова
Сегодня, 11 августа, должно начаться постепенное восстановление подачи горячей воды в жилые дома Улан-Удэ. Как заявили в ПАО «ТГК-14», тепловая сеть заполнена теплоносителем и находится на стадии циркуляции.
«Однако конкретные сроки включения уточняются индивидуально управляющей компанией дома или ТСЖ», - пояснили в администрации Улан-Удэ.
Напомним, благо цивилизации отключали для проведения плановых гидравлических испытаний.
«Однако конкретные сроки включения уточняются индивидуально управляющей компанией дома или ТСЖ», - пояснили в администрации Улан-Удэ.
Напомним, благо цивилизации отключали для проведения плановых гидравлических испытаний.
Тегигорячая вода