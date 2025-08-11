В мэрии Улан-Удэ пояснили зачем срубили тополиную аллею в центре

В минувшее воскресенье в центре Улан-Удэ срубили многолетнюю аллею из тополей, чем вызвали шквал негодований горожан. Спустя сутки чиновники кинулись пояснять зачем они так сделали и почему такое решение приняли.

Оказалось, что тополя были в аварийном состоянии и давно нуждались в замене. Ранее деревья обследовал приглашенный эксперт, директор питомника растений «Санами» из г. Шелехов Александр Ефимушкин. Он отметил, что большинство стволов прогнили внутри. Это создавало угрозу падения ветвей и самих деревьев на дорогу или на автомобили. Ранее уже были случаи в городе, когда сильный ветер не только срывал ветви, но и ронял деревья, повреждая заборы, автомобили и угрожая людям. Чтобы защитить горожан и их имущество, специалисты Горлеса спилили деревья в воскресный день (10 августа), а сегодня, в понедельник, примутся к выкорчевыванию пней. Чуть позже на этом месте высадят рябины.

– После внесения плодородного грунта посадим крупномерные, большие и красивые рябины. Эти деревья первое время могут выглядеть болезненно, поскольку проходят адаптацию и наращивание корней. Они скидывают крону и листья, чтобы нарастить корневую массу. Для защиты растений предусмотрены специальные конструкции - крепления и ограждения. Весной будем проверять состояние насаждений. И, если потребуется, возможен оперативный уход или замена отдельных деревьев, – прокомментировала директор МБУ «Городское лесничество» Светлана Григорьева.

Напомним, что в Улан-Удэ утром 10 августа массовой вырубке подверглась улица Ленина. Десятки деревьев были уничтожены за несколько часов. Пилили быстро и споро, оставив после себя одни пеньки.

Воскресенье было выбрано, скорее всего, по причине нерабочего дня и отсутствия в столице Бурятии активной части населения и общественников, которые наверняка подняли бы шум, глядя как рубят тополя.

Горожане были возмущены подобным решением мэрии города, высказываясь, что Улан-Удэ и так задыхается от автомобильного смога не только зимой, но и летом. Эту ситуацию хоть немного спасали зелёные насаждения, аккумулируя в листве пыль и вредные вещества от автотранспорта. Многие поддержали их, предположив, что

муниципальные власти выдали разрешение на вырубку, возможно исходя из чьих-то интересов. И думается, что не из интересов обычных горожан.

Также, напомним нашим читателям, что история с вырубкой тополей связана с благоустройством центра города. Там приводят в порядок Александровский сад, расширяют парковку и вскоре отремонтируют участок дороги длиною 180 метров – от улицы Кирова до Куйбышева. Строители уже приступили к работе. По заявлению мэра города там полностью обновят дорожное покрытие и тротуары, высадят новые деревья и сделают дорожки удобными для мам с колясками, пожилых людей и маломобильных граждан.

Фото: Номер один